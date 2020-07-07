2020-07-07T09:49:23+03:00
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще обращаются к кадровые агентства

В лидерах жители Республики Тыва
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, где чаще всего работу ищут с помощью кадровых агентствНазваны регионы, где чаще всего работу ищут с помощью кадровых агентствФото: Иван ВИСЛОВ
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Росстат назвал регионы, где чаще всего жители подыскивают работу с помощью кадровых агентств. В лидерах жители Республики Тыва, данный способ здесь применяют 23,6% безработных, старше 15 лет.

Регионы с востребованными кадровыми агентствами:

Республика Тыва – 23,6%,

Сахалинская область - 22,5%,

Тульская область - 20%,

Хакасия - 18,2%,

Новгородская область - 18%,

Самарская область - 18%.

Но далеко не во всей стране безработные предпочитают платить за трудоустройство кадровикам. Например, в Крыму только 0,7% соискателей идут в агентства, а в Ивановской области - 0,8%. В пятерке «самостоятельных» оказались Ингушетия (0,8%), Ненецкий автономный округ (0,8%) и Челябинская область (1,1%).

В среднем по стране на коммерческих кадровиков приходится 4,7% безработных, отметили в ведомстве.

- Чаще всего в частные агентства идут в тех регионах, где ситуация с работой особенно плачевна. В государственном центре занятости не могут подобрать вакансию, которая бы удовлетворяла требованиям соискателя. Поэтому остается только данный способ, - пояснил NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Тем временем по итогам первых шести месяцев 2020 года года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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