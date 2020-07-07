Три четверти людей, живущих с коронавирусными больными, могут вырабатывать «тихий» иммунитет

7 Июль 2020 2020-07-07T10:08:23+03:00

При этом тест на антитела к Covid-19 у них будет отрицательным

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Члены семей больных с коронавирусом могут иметь иммунитет к Covid-19, несмотря на отрицательные тесты. Ученые назвали такое явление "тихий иммунитет". Его нельзя обнаружить при помощи стандартного тестирования, то есть по анализу крови на антитела, но можно - при выявлении Т-клеткок «памяти», которые борются с инфекцией.

Т-клетки - это главное оружие организма, они выделяются из лейкоцитов в костном мозге, чтобы убивать вирусы. Ученые из Имперского колледжа и Британского общества иммунологов заявили, три четвертых (шесть из восьми) людей, живущих с зараженными, имеют именно такой, "тихий" или скрытый иммунитет.

- Те, у кого нет антител в крови, реагируют на Т-клеточный ответ более глубоко, - заявили эксперты по иммунологии, их заявление приводит Daily Mail. - Это открывает перспективы новых проверок на коронавирус.

Исследования проводили в разных городах Европы. Участниками эксперимента стали семьи, где есть хотя бы один зараженный. Ученые заметили, что некоторые люди не заражаются от близких, но при этом их тест на антитела отрицательный. Когда стали проверять на Т-клетки, оказалось, больше половины все-таки имеют защиту от вируса.

- Появляется все больше свидетельств того, что иммунитет к Covid-19 выглядит необычно, поскольку некоторые люди проявляют иммунитет только от Т-клеток "памяти",- сказала профессор Дэнни Альтманн из Имперского колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU