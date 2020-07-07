В Якутии откроют заповедник «Медвежьи острова»

7 Июль 2020 2020-07-07T10:02:40+03:00

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Новость о создании в Якутии заповедника «Медвежьи острова» сообщила пресс-служба федерального правительства. Отмечается, что охраняемая природная территория охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Площадь заповедника составит свыше 800 тысяч гектаров.

«Новый природный заповедник «Медвежьи острова» появится на территории Якутии. Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Создание этого заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц, а также среду их обитания. На этой территории отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, которые включены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

Кроме того, добавляется, что хозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых и промышленное рыболовство здесь не ведется.

Новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды РФ. Ведомству поручили провести все необходимые мероприятия для открытия заповедника и до февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ.