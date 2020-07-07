2020-07-07T11:43:04+03:00
Происшествия

Автобус со школьниками упал в водохранилище в Китае: спасатели вытащили из воды 18 детей

Поиски остальных продолжаются
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спасатели прибыли к месту ЧПСпасатели прибыли к месту ЧПФото: Кадр видео
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В Китае автобус с детьми врезался в отбойник и вылетел с моста в водохранилище. ЧП произошло в городском округе Аньшунь юго-западной провинции Гуйчжоу. Школьники ехали на единый экзамен, результаты которого засчитывают при зачислении в вузы.

Как сообщает People's Daily , 18 детей спасатели вытащили из воды. Поиски остальных продолжаются. Им также удалось с помощью спецтехники вытянуть из водохранилища автобус, в котором школьники ехали.

У берега дежурят медики, спасенных ребят уже доставили в больницу. Водолазы в команде со спасателями на лодках занимаются поисками остальных пассажиров. Сколько всего детей было в салоне, не местные СМИ не сообщают.

Одной из возможных причин ЧП могли стать проливные дожди, которые обрушились на китайские провинции, дождь уже разрушил несколько мостов, в том числе в городе Чжэньхай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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