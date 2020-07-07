В ВОЗ не считают опасными случаи бубонной чумы в Китае и Монголии

7 Июль 2020 2020-07-07T12:30:19+03:00

Бубонная чума передается при контакте и проявляется, в отличие от коронавиурса, почти сразу Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В ВОЗ не считают опасной ситуацию с бубонной чумой в Китае и Монголии. Болезнь, из-за которой в 1346—1353 годы погибло больше половины населения Европы, получила название "черная смерть". Вспышки заболевания, причиной который является бактерия, а переносчиками животные и насекомые, в том числе блохи и крысы, среди людей с тех пор не происходили. Но ученые говорят, что чума по-прежнему распространялась в животном мире.

В Монголии, как только стало известно, что болезнь передалась от животных двум людям, сразу объявили карантин. Случаи заражения произошли в регионе, который граничит с республикой Алтай. В КНР бубонную чуму нашли у работника фермы в городе Баян-Нур.

- В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией,- приводит заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис РИА Новости.

Российские ученые считают коронавирус опаснее бубонной чумы хотя бы потому, что вирус передается воздушно-капельным путем, а микроб от животных - при контакте. Все зараженные так или иначе контактировали с больными животными - разделывали тушки.

ИСТОЧНИК KP.RU