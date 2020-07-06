Почему бубонная чума из Китая не так страшна, как коронавирус, объяснил иммунолог

6 Июль 2020 2020-07-06T15:50:51+03:00

Врач-иммунолог объяснил, почему бубонная чума не так опасна, как коронавирус Фото: REUTERS

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Не успела пандемия коронавируса сойти на нет, как в Китае появилась новая опасность - бубонная чума. В автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны объявили третий уровень эпидемиологической опасности.

Известный врач-иммунолог Владимир Болибок тем не менее считает вспышку бубонной чумы не столь страшной и опасной для России.

- Чума является природно-очаговым заболеванием, и этот микроб циркулирует среди грызунов. В основном это степная, лесостепная, полупустынная зона. В России это только южные окраины, которые попадают в эту зону, - объяснил Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, в отличие от коронавируса, чума передается только при непосредственном контакте, а не воздушно-капельным путем. Это существенно замедляет распространение инфекции.

- Люди, которые заразились, разделывали эти тушки, контактировали с микробом, и он к ним попадал непосредственно на руки, в рот и т.д, - пояснил Болибок.

Он добавил, что при заболевании чумой, в отличие от коронавируса, симптомы проявляются практически сразу. В первую очередь, это высокая температура. Инкубационный период составляет от нескольких часов до 6 суток у неиммунных пациентов и до 10 суток у тех, у кого есть прививка, так как она тоже не всегда спасает.

Напомним, вспышка бубонной чумы была зафиксирована в Монголии первого июля. Вирус обнаружили у двух местных жителей, которые перед этим съели сырое мясо сурка. Судя по всему, оно и стало источником инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU