2020-07-07T12:47:19+03:00
В мире

Ученые из Сингапура предупредили о новой вспышке вируса в ближайшее десятилетие

Covid-19 - это третий коронавирус, который переходит от животных к людям
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новый вирус, считают ученые, смогут переносить летучие мышиНовый вирус, считают ученые, смогут переносить летучие мышиФото: REUTERS
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Ведущий вирусолог Сингапура заявил, что в ближайшее десятилетие мир ждет еще одна эпидемия нового вируса. Профессор Ван Линфа, директор Программы по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Duke-NUS, уверен - вирус перейдет в человеческую популяцию также, как Covid-19. Это, кстати, уже третий коронавирус, который изначально распространялся только в животном мире.

- Первыми двумя были - тяжелый острый респираторный синдромом (Sars) в 2003 году и ближневосточный респираторный синдромом (Mers) в 2012 году. Но Covid-19 не последний коронавиурс, с которым мы будем бороться,- приводит его слова The Straits Times.

Линф уверен, что новая эпидемия возможна в ближайшее десятилетие, хотя пока не известно, насколько масштабной она будет. Mers, например, имеет высокий показатель смертности, но распространяется медленно. Sars, наоборот, распространяется быстрее, но смертность от 1 до 10 процентов.

- У нас везде летучие мыши. В лесу Амазонки огромное количество летучих мышей. Если мы действительно неудачливы, то распространителем коронавируса станут летучие мыши без симптомов, и если болезнь сможет передаваться от животных к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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