Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

7 Июль 2020 2020-07-07T14:20:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что самый тяжелый этап кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России еще впереди.

- Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса,- сказал он в ходе промышленного марафона "Иннопром онлайн", его слова приводит ТАСС.

Тяжелее всего, по его мнению, придется представителям малого и среднего бизнеса. Как раз тем фирмам, что выдержали вынужденных простой в работе в период самоизоляции и понесли наибольшие потери, не имея возможности перевести работу в онлайн. Салоны красоты, парикмахерские, небольшие магазины непродовольственных товаров сейчас пытаются нарастить объемы, но спрос упал. Так что некоторые фирмы попросту вынуждены будут закрыться.

- Там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года,- сказал Аркадий Дворкович.

Крупным организация будет легче, их показатели хоть и далеки от докризисных, но с осени такие компании смогут начать наращивать производство. Все это приведет к тому, что на рынке останутся только сильнейшие.

Вторая волна коронавируса возможна осенью, когда традиционно происходит сезонный подъем заболеваемости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал власти не вводить те же ограничения, что действовали весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU