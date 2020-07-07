RT представил новый выпуск «Акцент Шоу»

7 Июль 2020 2020-07-07T14:12:20+03:00

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В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу». Эта передача посвящена английскому языку и тому, как на нем говорят в разных уголках мира. Каждый отдельный выпуск посвящен тому или иному диалекту.

В новом эпизоде ведущий программы Алексей Ярошевский научит зрителей английскому, на котором говорят на юге Соединенных Штатов. Он расскажет об особенностях английского в Техасе, Джорджии, Алабаме и так далее.

Кроме того часть передаче будет посвящена интересным историческим моментам и событиям. К примеру, слушатели узнают, как южные бедняки — реднеки — победили дискриминацию и почему сленг юга США тесно связан с ковбоями.

Напомним, это уже шестой выпуск программы. До этого Алексей Ярошевский уже рассказывал о британском английском и классическом американском английском. Так же был выпуск посвященный английскому на Ямайке и многому другому.

ИСТОЧНИК KP.RU