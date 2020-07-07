2020-07-07T15:41:27+03:00
Политика

Захарова сравнила выборы президента в США с воронкой

Официальный представитель МИД России считает, что кону информационная безопасность всего мира
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выборы в США состоятся через четыре месяца, но побочный эффект от этой предвыборной гонки уже ощутили не только американцы, но и жители других стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американские выборы становятся постепенно глобальной проблемой:

- Электоральные циклы в США, как воронка, начинают в себя засасывать все международное и мировое информационное пространство, уже не регионы, не отдельные страны, а, по большому счету, весь мир становится заложником очередной электоральной волны в США,- приводит ее слова РИА Новости.

Она заявила, что на кону информационная безопасность всего мира.

Политические страсти совпали с акциями протестов в США, которые в конечном счете перекинулись из Америки на Европу. После смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, американцы вышли на улицы сначала с плакатами против расизма, затем стали крушить магазины, поджигать припаркованные авто, стрелять в полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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