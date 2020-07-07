Вирусолог прокомментировал слова Онищенко о сроках возвращения коронавируса в Россию

7 Июль 2020 2020-07-07T15:53:34+03:00

Медики считают, что в случае второй волны вводить самоизоляцию не потребуется

Изменить размер текста: A A

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о том, что осенью в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Но это не должно стать поводом для возвращения к полной самоизоляции.

Известный вирусолог, академик РАН Виталий Зверев согласился с тем, что осенью мы в любом случае увидим новую вспышку инфекции.

- Осенью будет подъем всех респираторных инфекций, так бывало всегда, так и будет. Сейчас у нас кишечные инфекции (лето), а зимой у нас всегда респираторные инфекции. И вот здесь очень важно проводить дифференциальный диагноз, что это – грипп, коронавирус, аденовирус или что-то еще, - объяснил Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас коронавирус хоть и пошел на спад, окончательно все равно не исчез. COVID-19 на данный момент присутствует более, чем в 200 странах. Поэтому неудивительно , что к осени вирус также никуда не денется, каждый день будет регистрироваться определенное количество зараженных.

Однако снова вводить самоизоляцию эксперты крайне не рекомендуют. По мнению Онищенко. сдержать распространение коронавируса поможет коллективный иммунитет, который к осени сформируется у большой прослойки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU