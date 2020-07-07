2020-07-07T15:53:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог прокомментировал слова Онищенко о сроках возвращения коронавируса в Россию

Медики считают, что в случае второй волны вводить самоизоляцию не потребуется
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments25
Академик прокомментировал слова Онищенко о возвращении коронавируса в РоссиюАкадемик прокомментировал слова Онищенко о возвращении коронавируса в РоссиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о том, что осенью в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Но это не должно стать поводом для возвращения к полной самоизоляции.

Известный вирусолог, академик РАН Виталий Зверев согласился с тем, что осенью мы в любом случае увидим новую вспышку инфекции.

- Осенью будет подъем всех респираторных инфекций, так бывало всегда, так и будет. Сейчас у нас кишечные инфекции (лето), а зимой у нас всегда респираторные инфекции. И вот здесь очень важно проводить дифференциальный диагноз, что это – грипп, коронавирус, аденовирус или что-то еще, - объяснил Зверев в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сейчас коронавирус хоть и пошел на спад, окончательно все равно не исчез. COVID-19 на данный момент присутствует более, чем в 200 странах. Поэтому неудивительно , что к осени вирус также никуда не денется, каждый день будет регистрироваться определенное количество зараженных.

Однако снова вводить самоизоляцию эксперты крайне не рекомендуют. По мнению Онищенко. сдержать распространение коронавируса поможет коллективный иммунитет, который к осени сформируется у большой прослойки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД назвали слухами информацию об обмене Уилана на арестованных в США россиян
За день до исчезновения на мэра Сеула подали иск о домогательствах
Лишившаяся ноги «Мисс Колумбия» устроила зажигательные танцы
В немецком издании заявили, что российский комплекс "Прометей" может сбивать метеориты
Диетолог посоветовала, как выбрать мороженое, чтобы не поправиться
PayPal прекращает денежные переводы внутри России с 31 июля
Жириновский возмущён задержанием Сергей Фургала
Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков
Джордж Флойд сказал полицейскому, что не может дышать 20 раз: опубликована расшифровка диалога
Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского
Зеленский объяснил проблемы Украины високосным годом
Уголовное дело о геноциде в отношении жителей Сталинградской области возбудил СК
Москва стала лидером по числу возрастных невест