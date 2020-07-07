2020-07-07T22:05:54+03:00
Общество

Советник главы «Роскосмоса» Сафронов арестован на 2 месяца

Ивана Сафронова подозревают в госизмене
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССВ Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Суд арестовал советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова на два месяца, до 6 сентября.

Адвокат сообщил, что защита обжалует арест в Мосгорсуде.

Напомним, Сафронова арестовали 7 июля. Как сообщили «КП» в ФСБ России, по версии следствия, сотрудник «Роскосмоса» выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирая для ее представителю сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет об информации о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по признакам «госизмены», за что ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Хотя в самом «Роскосмосе» он успел поработать всего 4 недели.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат секретные сведения. Слушателей допустили в зал суда лишь до оглашения резолютивной части решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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