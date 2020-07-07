Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
В Москве во вторник, 7 июля, во время грозы в Останкинскую телебашню попала молния. Момент удара во время непогоды очевидцам удалось запечатлеть на видео. Последствия случившегося пока неизвестны.
В Останкинскую башню ударила молния.
Ранее сообщалось, что сегодня в столице было невыносимо жарко. Днем температура воздуха поднималась до +30 градусов, в электричках и на МЦК стали раздавать бесплатно воду, но ничего не помогало спастись от летнего московского зноя.
Ближе к вечеру в городе поднялся сильный ветер. На своем пути он срывал ветки деревьев , а небо стало буквально черным. Также, как ранее писал сайт kp.ru, на некоторые районы обрушилась гроза.
К слову, всего за несколько часов до грозы в деревне Путилково продавца сильный ураган снес прямо вместе с палаткой. Женщина торговала овощами и фруктами. После случившегося очевидцы инцидента вызвали "скорую". Врачи диагностировали пострадавшей от стихии травму головы.
Москву накрыла гроза.Что-то невероятное происходит в небе над Москвой! Оно окрасилось многочисленными вспышками молний, которые сверкают каждую секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU