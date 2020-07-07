2020-07-08T00:01:07+03:00
Общество

Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео

Явление во время непогоды удалось запечатлеть очевидцам [видео]
Юлия КЕКОВА
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Молния попала прямо в Останкинскую телебашню. Фото: скрин видеоМолния попала прямо в Останкинскую телебашню. Фото: скрин видео
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В Москве во вторник, 7 июля, во время грозы в Останкинскую телебашню попала молния. Момент удара во время непогоды очевидцам удалось запечатлеть на видео. Последствия случившегося пока неизвестны.

В Останкинскую башню ударила молния.

Ранее сообщалось, что сегодня в столице было невыносимо жарко. Днем температура воздуха поднималась до +30 градусов, в электричках и на МЦК стали раздавать бесплатно воду, но ничего не помогало спастись от летнего московского зноя.

Ближе к вечеру в городе поднялся сильный ветер. На своем пути он срывал ветки деревьев , а небо стало буквально черным. Также, как ранее писал сайт kp.ru, на некоторые районы обрушилась гроза.

К слову, всего за несколько часов до грозы в деревне Путилково продавца сильный ураган снес прямо вместе с палаткой. Женщина торговала овощами и фруктами. После случившегося очевидцы инцидента вызвали "скорую". Врачи диагностировали пострадавшей от стихии травму головы.

Москву накрыла гроза.Что-то невероятное происходит в небе над Москвой! Оно окрасилось многочисленными вспышками молний, которые сверкают каждую секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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