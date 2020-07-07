2020-07-07T23:54:31+03:00
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

Согласно документу, теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя транспортного средства
Юлия КЕКОВА
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В России предложили изменить водительские права и паспорт транспортного средства. С такой инициативой выступило МВД РФ.

Сообщается, что благодаря этому будет перечень сведений вносимых в эти документы будет носить уточняющий характер. В ведомств отметили, что планируют привести права и ПТС в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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