Протестующие из-за карантина в Сербии прорвались в парламент

8 Июль 2020 2020-07-08T10:26:11+03:00

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент Фото: REUTERS

Массовые беспорядки в Белграде начались после объявления президентом страны новых ограничительных мер

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В центре Белграда произошли массовые протесты после заявления президента Сербии Александра Вучича об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Часть протестующих напала на полицейских и ворвалась в здание парламента Сербии. Участники акции подожгли три полицейских машины и мусорные контейнеры, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

После акции в Белграде есть задержанные и раненые.

По информации МВД Сербии, в акции участвовали порядка пяти тысяч человек. Часть из них возглавили оппозиционеры Даниел Кнежевич и Срджан Ного.

- Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там, при выполнении служебных обязанностей и забросали их камнями, - заявил глава полиции Владимир Ребич.

Он также рассказал, что сотрудников, охранявших Скупщину от проникновения протестующих, в какой-то момент стало не хватать. Полиция смогла заставить их отступить, но вытеснить с территории парламента удалось только после прибытия дополнительных сил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789257" frameborder="0"></iframe> В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU