Коронавирус подстегнул спрос на велосипеды

8 Июль 2020 2020-07-08T09:42:47+03:00

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Пандемия увеличила спрос на велосипеды по всему миру. В Китае, а именно там производятся большинство железных коней, делятся цифрами: в апреле было произведено на 27% больше велосипедов, чем за тот же период годом ране. А в мае показатель вырос на 44,6% до 4,25 млн единиц.

Опасаясь заражения люди предпочитают не пользоваться общественным транспортом, а выбирают велосипед.

В компании AliExpress отмечают, что в июне велопродажи через интернет выросли в несколько раз: в Италии в 8, в Британии – 7, Испании – 5.

- В веломагазинах России подтверждают, что товар разбирают очень активно. Почти все прежние поставки раскуплены. А с новыми партиями наблюдаются некоторые сложности. Производители велосипедов не были готовы к такому спросу во всем мире, — сказал в беседе с «Известиями» представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов.

На «Авито» подтвердили, что спрос на велосипеды вырос на 70%.

Ранее эксперты назвали топ-5 мест, где высок риск заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU