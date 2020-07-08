2020-07-08T16:46:23+03:00
Общество

Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически

Механизм получения пожизненного статуса сенатора для бывших президентов после принятия поправок в Конституцию будет прописан в законодательстве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поправки вступили в силу с 4 июля Фото: Антон Новодережкин, ТАССПоправки вступили в силу с 4 июля Фото: Антон Новодережкин, ТАСС
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о механизме получения пожизненного статуса сенатора бывшими президентами, что предусмотрено поправками в Конституцию. Однако, бывшие главы государства не получат этот статус автоматически.

- Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов также будет готовиться и этот механизм,- ответила она журналистам на вопрос журналистов, означает ли поправка в главный документ страны то, что бывший президент Дмитрий Медведев станет сенатором.

Напомним, эту поправку предложили участники рабочей группы после изучения опыта работы верхних палат парламента в разных странах мира.

Поправки в Конституцию вступили в силу с 4 июля. Какие еще изменения внесены в документ, можно почитать на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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