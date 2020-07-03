Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым принятые поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля.
В тексте указа сказано, что ФСО поручено "обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в неё поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации".
Ранее, как сообщил сайт KP.ru, Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию России. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно. Она также отметила, что легитимность голосования бесспорна.
На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию.
Кроме того, на сайте есть подробный разбор принятых поправок в Конституцию. Среди них поправки, касающиеся института семьи, индексации пенсий и запрета на иностранное гражданство для чиновников.
ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.
ИСТОЧНИК KP.RU