2020-07-03T16:53:04+03:00
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля

Соответствующий указ подписал Путин
Ася КУЗНЕЦОВА
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Поправки вступают в силу 4 июляПоправки вступают в силу 4 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым принятые поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля.

В тексте указа сказано, что ФСО поручено "обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в неё поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Ранее, как сообщил сайт KP.ru, Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию России. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно. Она также отметила, что легитимность голосования бесспорна.

На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Кроме того, на сайте есть подробный разбор принятых поправок в Конституцию. Среди них поправки, касающиеся института семьи, индексации пенсий и запрета на иностранное гражданство для чиновников.

ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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