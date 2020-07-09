400 школьников Кубани пройдут обучение цифровым навыкам
Как известно, Краснодарский край- один из лидеров по цифровизации экономики среди других регионов. Но чтобы не снижать эти темпы в будущем, нужно уже сегодня готовить новое "цифровое поколение". Причем, лучше делать со школьной скамьи. Именно поэтому на базе детского санатория им. Н.А. Семашко в Сочи запустили летние смены «ТЕХНО-МЭЦ" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".
Обучение в сменах продлится 21 день. За это время ребята разработают собственные проекты и презентуют их экспертам. В первой смене участвуют 150 школьников, обучаться они будут по четырем технологиям: «Мультимедия», «Прототипирование», «Робототехника» и «АэроNet».
- В рамках программы «Прототипирование» ребята познакомятся с основами механики, изучат принципы роботостроения. Школьники, выбравшие направление «AeroNet», смогут попробовать себя в роли пилота беспилотного воздушного судна и научиться не только им управлять, но и собирать, – сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики края.
Запуск летних смен стал возможен благодаря победе Межшкольного эстетического центра Краснодара в конкурсе федеральных программ Министерства просвещения РФ.
На выигранные средства в центре оборудовали 4 лаборатории голографическими экранами, 3D сканерами и принтерами, шлемами виртуальной реальности.
Напомним, ранее Вениамин Кондратьев объявил о том, что с 1 июля в регионе разрешена работа детских санаториев и детских стационарных лагерей, имеющих медицинские лицензии. Но на отдых будут принимать детей только из Краснодарского края.
Вице-губернатор края Анна Минькова сообщила о том, что детские здравницы будут заполнены только наполовину, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Это количество мест позволит оздоровить детей из края.