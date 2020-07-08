2020-07-08T17:38:11+03:00
В мире

В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток

Стражи порядка смогли рассекретить планы по похищению людей с помощью взлома переписки в зашифрованной сети [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Подпольная тюрьма и камера пыток обнаружены в НидерландахПодпольная тюрьма и камера пыток обнаружены в НидерландахФото: скриншот с видео
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В Нидерландах полиции удалось найти самодельную тюрьму с камерой пыток. После того, как они рассекретили переписку в зашифрованной сети EncroChat, они нашли информацию о "комнате для процедур", её фотографии и список потенциальных жертв, сообщает CBC.

Камера для пыток попала на видео, снятое стражами порядка. В помещении были найдены стоматологическое кресло, наручники, плоскогубцы, скальпели. Камера сооружена из звукоизолированных транспортных контейнеров. Самодельная тюрьма находилась на складе в деревне Воувсе-Плантаге недалеко от голландско-бельгийской границы.

Полиция арестовала шестерых человек, их обвиняют в планировании похищения людей, захвате заложников, вымогательствах и создании преступной группировки. Двоих обвиняют в незаконном хранении оружия.

Благодаря взлому EncroChat в июле полиция получила доступ к более чем 100 миллионам зашифрованных сообщений и смогли арестовать более 100 подозреваемых в похищении людей и распространении наркотиков.

Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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