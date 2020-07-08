ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса унесла в Африке больше жизней, чем вспышка Эболы.
Самым тяжелым периодом эпидемии Эболы стали 2014-2016 годы, в этот период погибли 11 308 жителей Западной Африки.
Коронавирус по основной версии начал распространяться в мире в начале 2020 года. Первые смерти среди африканцев произошли пять месяцев назад, но число унесенных жизней уже превысило число жертв Эболы. От Covid-19 умерли в регионе 11959 человек.
- Поскольку за последний месяц в более чем трети стран Африки удвоились случаи заражения, угроза того, что Covid-19 поражает хрупкие системы здравоохранения на континенте, возрастает, - сказал представитель ВОЗ в Африке Матшидисо Моети, его слова приводит CNN.
Растет число заражений и в других континентах. В США после снятия блокировки наблюдается прирост инфицированных - общее число зараженных превысило 3 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU