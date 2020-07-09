2020-07-09T05:00:26+03:00
Происшествия

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не станут исключать из ЛДПР

Об этом заявили в региональном отделении партии, комментируя задержание главы региона по подозрению в организации убийств
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Момент задержания губернатора Хабаровского края. Фото: СКРМомент задержания губернатора Хабаровского края. Фото: СКР
Изменить размер текста:

Задержанного по подозрению в организации убийств и покушений на убийство губернатора Хабаровского края Сергея Фургала исключать из рядов ЛДПР не собираются. Об этом журналистам заявили в региональном отделении партии.

«Исключать Сергея Фургала не планируется», - сказал ТАСС член координационного совета регионального отделения ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский.

Со своей стороны, глава краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов, комментируя задержание главы региона, отметил, что если Фургала отстранят от должности, то выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года – в единый день голосования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет России сообщил, что совместно с сотрудниками ФСБ задержал Сергея Фургала в связи с расследованием убийств, совершенных на территории Хабаровского края Амурской области в 2004 – 2005 годах организованной преступной группой. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СКР: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан за организацию убийств

Арестованы также четверо участников организованной преступной группы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Цены на авиабилеты по России снизилась почти на треть
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не станут исключать из ЛДПР
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,6 миллиона
Американцы обнаружили действующий ядерный объект в КНДР
Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие
Уплотнения в легких: врач назвал, кто находится в группе риска после коронавируса
Фото задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опубликовал СК
Глава Минздрава: Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной
«Чистый и откровенный произвол»: Пушков прокомментировал запрет RT в Литве
Видео потопа в Рузе 8 июля 2020 года: после прорыва дамбы поток снес дом
Антонов: Россия предпримет необходимые шаги в связи с выходом США из Договора по открытому небу
Причина наводнения в Рузе: власти рассказали про прорыв дамбы
Минобороны России: Боевики в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
Наводнение в Рузе 8 июля 2020 года: объявлен режим ЧС
За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом
Военные Венесуэлы сбили американский самолет
Грызлов: Украина отказалась от договоренностей по обмену задержанными
В США начались испытания на людях ингалятора от коронавируса
Британцев призвали похудеть к зиме перед второй волной коронавируса
Мурашко рассказал о последствиях коронавируса у россиян
Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются открываться из-за коронавируса
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: главный тренер "Спартака" Тедеско был удален
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом