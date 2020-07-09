Во Франции назвали «сумасшедшими» заявления Киева о «вторжении России»

9 Июль 2020 2020-07-09T06:55:21+03:00

По мнению французского журналиста, подобные заявления украинских политиков могли бы стать поводом для исследования психиатров

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Заявления украинских политиков то том, что наша страна якобы готовит «масштабное вторжение» на территорию Незалежной могли бы стать поводом для исследования психиатров, настолько они сумасшедшие. Об этом пишет французский журналист Кристен Неаль, который в своей статье для издания AgoraVox пытался разобраться, зачем Киев пугает украинцев «вторжением» России.

Обозреватель напомнил, как замглавы МИД Украины Василий Боднар в конце июня заявил, что Киев должен начать «ментально готовиться» к военному наступлению России, узрев угрозу в учениях «Кавказ – 2020», а вслед за ним с подобным заявлением выступил и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа.

Кристен Неаль отмечает, что сценарии предполагаемого «вторжения» на территорию Незалежной «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения».

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть вопрос открытия на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», - пишет французский журналист.

Кристен Неаль добавил, что «Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну», подчеркнув, что «в отличие от ряда западных коллег, российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, заявления о вымышленной «войне с Россией из Киева звучат постоянно. В Минобороны Украины даже рассчитали «сроки нападения».

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ИСТОЧНИК KP.RU