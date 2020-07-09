Выпускников предложили устраивать на стажировки за госсчет

9 Июль 2020 2020-07-09T08:04:33+03:00

Предприятие берет на работу молодого специалиста, а государство компенсирует траты на зарплату

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Выпускников колледжей и вузов предложили устраивать на годовые стажировки за государственный счет. Часть зарплаты новичка, которую будет платить предприятие, возьмет на себя казна. Такую инициативу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений направила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР).

Идея пришлась по вкусу работодателям, на таких условиях они готовы принимать молодых специалистов без опыта работы. А вот чиновники пока не спешат с оценками, так как придется отыскать в бюджете «лишние» 145 млрд рублей в год.

Этим летом, по официальным оценкам, на рынок труда выйдет около 1 млн молодых специалистов: 738 тыс. выпускников колледжей и техникумов и 267 тыс. окончивших вузы. В случае если государство будет платить им даже минимальную зарплату 12,1 тыс. рублей, нагрузка на бюджет превысит 12 млрд рублей в месяц и 145 млрд в год.

- Скорее всего, сумма будет меньше, так как часть выпускников захочет продолжить образование, а некоторые смогут найти работу сами, - пояснила «Известиям» замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Но даже при таком раскладе сумма превысит сто млрд рублей в год.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) также прорабатывали идею субсидирования зарплат выпускников, отмечает вице-президент организации Федор Прокопов.

- Важно знать о каких суммах компенсации идет речь, если это МРОТ, то бизнес вряд ли будет заинтересован. Придется доплачивать большую сумму, а с учетом всех выплат в соцфонды, половина обесценивается, — отметил Федор Прокопов.

ИСТОЧНИК KP.RU