2019-02-04T15:33:56+03:00
Общество

Почти половина российской молодежи хочет уехать из страны

Первыми уезжают дамы
Александра КОЗЛОВА
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Социологические исследования показывают, что реальная эмиграция, так же как и фантазийная, тоже помолоделаСоциологические исследования показывают, что реальная эмиграция, так же как и фантазийная, тоже помолоделаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы переехать жить за границу. Об этом говорит опрос "Левада-центра". В среднем, об эмиграции задумывается каждый пятый совершеннолетний житель страны. Чаще всего о желании уехать заявляли молодые жители крупных городов. А а также интересующиеся политикой граждане.

При этом социологи отмечают, что доля россиян, мечтающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется. Тех, кто не готов уезжать гораздо больше - 61% заявили, что категорически против переезда в другую страну.

Аналогичный опрос ВЦИОМА в прошлом году показывал похожие настроения, но цифры были поменьше. О желании уехать из страны заявляли всего 10% россиян. Треть из них - молодежь. И это был максимальный показатель за последние семь лет.

- Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как «бегство из ужасающей российской реальности» было бы совершенно неверно, - прокомментировал свое исследование глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. - Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а может даже и вызов внешнему миру.

Социологические исследования показывают, что реальная эмиграция, так же как и фантазийная, тоже помолодела. Если в 2001 году доля эмигрантов от 15 до 34 лет составляла 30-40%, то через 10 лет - 40-50%, говорится в докладе Высшей школы экономики. Такое омоложение связано с популярностью учебы за границей, требованиями принимающей стороны, диктатом рынка. В том числе брачного.

Оказалось, у эмиграции преимущественно женское лицо. Наиболее красноречивы данные по Италии: в структуре российских эмигрантов свыше 80% – это женщины в возрасте от 15 до 34 лет. В Германии, Испании и Франции - свыше 60%.

МНЕНИЕ

Молодым туда у нас дорога?

Георгий БОВТ

Ну вот, докатились. Более 40% молодых людей хотят уехать из страны (данные опроса «Левады-центра»). Это максимальное число за последние годы. В прошлом году (опрос ВЦИОМ) число потенциальных эмигрантов среди молодых составил 31%, что тоже было рекордом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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