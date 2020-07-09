Задержанного главу Хабаровского края Сергея Фургала везут в Москву
Главу Хабаровского края Сергея Фургала везут в Москву.
Утром 9 июля сотрудники Следственного комитета задержали Фургала около его дома по подозрению в организации покушений на убийство и убийства нескольких предпринимателей в 2004 - 2005 годах.
В рамках того же дела задержаны ещё четыре фигуранта. По предварительной информации, они были участниками организованной группы.
Сайт KP.ru сообщал, что Фургала обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Зоря учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске и погиб от множественных огнестрельных ранений. Вторым преступлением, в которым обвиняют главу Хабаровского края, стало убийство предпринимателя Олега Булатова.
На сайте также опубликовано видео задержания Сергей Фургала.
Пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал занимает с 28 сентября 2018 года.
Фургала доставляют в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU