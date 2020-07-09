В Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны

9 Июль 2020 2020-07-09T09:51:13+03:00

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Правоохранительные органы Индии в четверг, 9 июля, задержали самого разыскиваемого преступника в государстве - Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми сотрудников местной полиции на прошлой неделе. Телевизионные канал NDTV сообщает, что преступника арестовали в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш.

По информации индийских журналистов, гангстера увидел сегодня утром рядом с храмом торговец, который сразу позвонил полицейским. Власти страны за несколько дней до этого объявили Дубея самым разыскиваемым преступником на территории Индии и пообещали за сведения о его месторасположении награду в более чем 6,6 тысячи долларов (500 тысяч рупий по местной валюте).

За последние дни помощники преступника также были убиты правоохранителями в результате перестрелок в разных районах государства. В минувшую пятницу Викас Дубей со своей бандой в деревне округа Канпур открыли огонь по полицейским, в ходе инцидента погибли восемь человек, еще 12 серьезно пострадали. Викаса Дубея также подозревают в многочисленных похищениях и вымогательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU