2020-07-09T10:39:48+03:00
Политика

Медведев посоветовал лайфхак: как стать президентом в 42 года

По его словам, главное, что должно быть у главы государства — это работоспособность и сила воли [видео, эксклюзив kp.ru]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды». Фото: Екатерина ШтукинаМедведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды». Фото: Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев вошел в историю, как самый молодой президент России. Пост главы государства он занял в 42 года. Отвечая на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в интервью, опубликованном на kp.ru, Медведев, занимающий сейчас пост зампредседателя Совбеза, рассказал, как этого добиться.

По его словам, будучи президентом, главное «работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям». Впрочем, Медведев отметил, что это в равной степени важно и на других должностях.

- Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. Вот такой лайфхак, - рассказал журналистам «Комсомолки» Медведев.

Напомним, в должность президента Медведев вступил 7 мая 2008 года и занимал этот пост 4 года. На второй срок Медведев не пошел, свою кандидатуру на президентский выборах в 2012 году выдвинул Владимир Путин. После победы Путина на выборах Медведев занял пост премьер-министра, проработав на этой должности почти 8 лет.

Дмитрий Медведев: «Лайфхак: чтобы стать президентом нужна работоспособность и сила воли».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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