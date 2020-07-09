Медведев посоветовал лайфхак: как стать президентом в 42 года
Дмитрий Медведев вошел в историю, как самый молодой президент России. Пост главы государства он занял в 42 года. Отвечая на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в интервью, опубликованном на kp.ru, Медведев, занимающий сейчас пост зампредседателя Совбеза, рассказал, как этого добиться.
По его словам, будучи президентом, главное «работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям». Впрочем, Медведев отметил, что это в равной степени важно и на других должностях.
- Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. Вот такой лайфхак, - рассказал журналистам «Комсомолки» Медведев.
Напомним, в должность президента Медведев вступил 7 мая 2008 года и занимал этот пост 4 года. На второй срок Медведев не пошел, свою кандидатуру на президентский выборах в 2012 году выдвинул Владимир Путин. После победы Путина на выборах Медведев занял пост премьер-министра, проработав на этой должности почти 8 лет.
Дмитрий Медведев: «Лайфхак: чтобы стать президентом нужна работоспособность и сила воли».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»
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Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU