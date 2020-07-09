Россия может возобновить международное авиасообщение в августе

9 Июль 2020 2020-07-09T12:46:36+03:00

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Россия может возобновить международное авиасообщение уже в августе. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

- До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты, - сказал он.

Игнатьев добавил, что первыми для россиян, скорее всего, откроются страны СНГ.

Однако далеко не все согласны с таким оптимистичным прогнозом. Ранее в АТОР заявили, что возобновление международных авиасообщения в августе пока под большим вопросом. Скорее всего, международные перелеты начнутся только в конце сентября - начале октября. Причем, это самый оптимистичный сценарий.

Если же эпидемиологическая обстановка в мире будет ухудшаться, то открытия границ может сдвинуться еще дальше. По пессимистичному прогнозу, международное сообщение восстановится не раньше декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU