2020-07-09T15:38:24+03:00
Общество

Госдума одобрила в первом чтении проект о штрафах за распространение и пропаганду наркотиков

За нарушение нового закона может быть выписан штраф до 1,5 миллионов рублей
Анастасия РЫШКОВА
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Законопроект одобрили в первом чтении в Государственной Думе РФЗаконопроект одобрили в первом чтении в Государственной Думе РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг Государственная дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Сумма штрафа за будет достигать 1,5 миллиона рублей.

Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В проекте отмечается, что пропаганда наркотических, психотропных веществ, растений их содержащих, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить нарушителям штрафом в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма будет достигать - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей от 50 до 100 тысяч рублей либо прекращением деятельности на срок до 3 месяцев, для юридических лиц штраф составит от 1 до 1,5 миллиона рублей либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Инициатива также ужесточает ответственность за незаконную рекламу и пропаганду наркотиков со стороны граждан других стран и лиц без гражданства. Штраф в таких случаях составит от 4 до 30 тысяч рублей с депортацией из РФ или административный арест на 15 суток.

Владельцам интернет-ресурсов, которые пропагандируют наркотики, также грозят штрафы и блокировка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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