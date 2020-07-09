2020-07-09T19:31:11+03:00
Дом. Семья

Хомякам грозит полное вымирание через 30 лет

Грызуны внезапно оказались на грани исчезновения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Обыкновенные хомяки оказались на грани вымиранияОбыкновенные хомяки оказались на грани вымиранияФото: Shutterstock
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Некогда распространенные в Европе и России хомяки внезапно оказались на грани вымирания. На первый взгляд, трудно себе представить, что животное, которое продается фактически в каждом зоомагазине, находится в опасности. Однако милые грызуны и правда могут скоро исчезнуть.

Международный союз охраны природы включил обыкновенного хомяка в свой новый "красный список". Эксперты сообщают, что популяция хомяков резко сокращается, и причиной тому снижение уровня воспроизводства. Если в 20 веке, самка в среднем рожала по 20 детей в год, то сейчас количество детенышей сократилось до 5-6.

Почему так происходит, ученые еще не выяснили, но некоторые догадки все же есть. Сокращение популяции может быть связано с расширением плантаций монокультур, глобальным потеплением, развитием промышленности и световым загрязнением.

Популяция обыкновенных хомяков уже сильно сократилась во Франции, Германии и Восточной Европе. Если так пойдет и дальше, то через 30 лет грызуны полностью исчезнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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