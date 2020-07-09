В Минздраве прокомментировали теорию о том, что коронавирус приводит к бесплодию

9 Июль 2020 2020-07-09T21:07:45+03:00

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время отсутствуют прямые данные, которые бы доказали, что коронавирус приводит к бесплодию.

- Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители, и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования, часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на "России 24".

Российские медики следят за ситуацией, пока в мире нет доказательств того, что вирус нарушает репродуктивную функцию, но есть отдельные исследования, которые требуют более тщательных исследований.

Ранее ученые предупредили, что новый вирус может поражать органы мочеполовой системы женщин, тем самым влияя на возможность зачатия и вынашивания ребенка. Российские врачи обратили внимания на влияние коронавируса также и на мужчин. Перенесшие болезнь пациенты сталкиваются с похожими проблемами, что и после "свинки".

ИСТОЧНИК KP.RU