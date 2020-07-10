Профессора американского университета обвинили в растрате в пользу Китая

10 Июль 2020 2020-07-10T04:09:51+03:00

По версии Минюста США, ученый направил полученный им от государства грант на разработки в КНР

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Профессора медицинского Университета штата Огайо обвинили в растрате государственных грантов при работе на Китай и предоставлении ложных сведений ложных сведений об отсутствии связей с КНР, когда ученый трудился в нескольких американских исследовательских центрах.

По данным Минюста США, выполняющего в Штатах также функции Генеральной прокуратуры, 57-летний Сун Го Чжэн получил от Национальных институтов здравоохранения США грант на сумму около 4,1 миллионов. Однако вместо того, чтобы направить эти деньги на развитие американской медицины, профессор использовал доверенные ему средства на китайские разработки в сфере ревматологии и иммунологии.

Чжэна задержали 22 мая в Анкоридже (штат Аляска), где он должен был пересесть на другой самолет по пути в Китай, а уже на следующий день профессору предъявили обвинения. Однако до сего дня информация об ученом-изменнике не разглашалась. Если его вину докажут, ему может грозить до 15 лет тюрьмы, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU