2020-07-10T05:10:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Мексике: зарегистрировано рекордное число случаев заражения

Впервые с начала пандемии и второй волны коронавируса в Мексике за сутки выявили более семи тысяч новых заразившихся
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Мексике зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусомВ Мексике зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
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Вторая волна коронавируса в Мексике: за минувшие сутки в стране зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Накануне местные медики выявили 7280 новых инфицированных, что на 285 человек больше, чем днем ранее.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщил мексиканский Минздрав. По данным ведомства, общее число заразившихся возросло до 282283, причем за последние две недели симптомы заболевания COVID-19 проявились у 29129 граждан.

Число умерших больных с коронавирусом возросло до 33526. За минувшие сутки умерли 730 пациентов, это на 52 смерти меньше, чем в среду, передает ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что глава одного из мексиканских городов запретил местным жителям умирать от COVID-19. Он разместил в центре населенного пункта шуточный баннер с таким содержанием: «По распоряжению администрации муниципалитета на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса». На тот момент в городе не было ни одного инфицированного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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