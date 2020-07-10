2020-07-10T06:35:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом

Снижение уровня лимфоцитов в крови – типичный симптом для пациентов с COVID-19
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Медики проверяют людей на коронавирус в ПекинеМедики проверяют людей на коронавирус в ПекинеФото: REUTERS
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У многих выздоровевших после заболевания коронавирусом появляются проблемы с восстановлением иммунитета, защитная систем организма дает сбой. Об этом предупредили китайские ученые из Института вирусологии Уханя, которые провели исследование, чтобы выяснить, как COVID-19 воздействует на лимфоциты, – клетки крови, отвечающие за иммунитет.

Специалисты отмечают, что у пациентов с коронавирусом наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, причем их количество у части переболевших не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.

«Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям», - говорится в отчете вирусологов из Уханя.

Между тем, российские специалисты отмечают, что, в отличие от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание COVID-19 вирус не способен размножаться в лимфоцитах. А это значит, что снижение уровня лимфоцитов в крови может быть надолго, но не навсегда. К тому же, вызывающие потерю отдельных популяций иммунных клеток механизмы пока недостаточно изучены, пишет газета «Известия».

Ранее врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор РАН и один из ведущих экспертов по COVID-19 Кирилл Зыков рассказал сайту kp.ru, насколько фатальны последствия коронавируса для легких, и есть ли шанс их восстановить.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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