Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом
У многих выздоровевших после заболевания коронавирусом появляются проблемы с восстановлением иммунитета, защитная систем организма дает сбой. Об этом предупредили китайские ученые из Института вирусологии Уханя, которые провели исследование, чтобы выяснить, как COVID-19 воздействует на лимфоциты, – клетки крови, отвечающие за иммунитет.
Специалисты отмечают, что у пациентов с коронавирусом наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, причем их количество у части переболевших не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.
«Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям», - говорится в отчете вирусологов из Уханя.
Между тем, российские специалисты отмечают, что, в отличие от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание COVID-19 вирус не способен размножаться в лимфоцитах. А это значит, что снижение уровня лимфоцитов в крови может быть надолго, но не навсегда. К тому же, вызывающие потерю отдельных популяций иммунных клеток механизмы пока недостаточно изучены, пишет газета «Известия».
Ранее врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор РАН и один из ведущих экспертов по COVID-19 Кирилл Зыков рассказал сайту kp.ru, насколько фатальны последствия коронавируса для легких, и есть ли шанс их восстановить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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