Названы причины, мешающие россиянам путешествовать по стране
Россияне назвали причины, мешающие им путешествовать по стране. Список оказался внушительным. Опрос провел сервис путешествий Туту.ру. Респонденты поделились негативным опытом, с которым они столкнулись за последние годы поездок по России.
Список проблем:
Цена – слишком дорогие перелеты, проживание, услуги такси,
Скучно – многие ссылаются на однообразие городов,
Недостаток информации - в малых городах нет карт для туриста, готовых маршрутов,
Нет стандартов сервиса – гостиница в 5 звезд может уступать 3-х звездной,
Безопасность – особенно опасаются Кавказ,
Инфраструктура – ехать в малые города нужно на своем авто или брать машину в аренду,
Климат – часто можно не угадать с погодой,
Непрестижно – многие уверены, что отдых за границей поднимает социальный статус.
Какие претензии у туристов возникают к досугу:
Экскурсии – только по городам Золотого кольца, Казани, Москве, Санкт-Петербургу и крупным туристическим направлениям. Скучный формат, расстройство от контрастов: исторические объекты облагорожены, а в городе разруха.
Лечебно-оздоровительный отдых — Минеральные воды, Кисловодск, Кострома, Нальчик, отсутствие современных условий, нет досуга.
Автотуризм — большие расстояния между городами. Отсутствие инфраструктуры для дорожных путешествий.
Горнолыжный отдых — Красная поляна, Кавказ, Архыз, оценивается на высоком уровне.
Активный отдых (походы, сплавы) — Урал, Кавказ, Карелия, Дальний Восток, Камчатка, Якутия. Трудно добраться, спланировать маршрут. Требует больших затрат, покупки оборудования.
Круизы — Волга, Черное море, от Санкт-Петербурга в сторону Финляндии – скучно, дорого.
Данные по фестивальному туризму, алкотурам, гастротурам, турам для охоты и т.п. достаточно случайны и требуют отдельного исследования.
Многие хотят, чтобы российский туризм активнее развивали, перенимали иностранный опыт, а не надеялись, что соотечественникам «и так сойдет». Тем не менее, есть в путешествиях по стране и плюсы, сообщает сайт argumenti.ru.
Плюсы отдыха в России:
Нет языкового барьера,
Не нужны виза и загранпаспорт,
Нет проблем с мобильной связью и интернетом,
Есть много природных красот,
Медицинское обслуживание,
Понятны законы и способы обращения в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU