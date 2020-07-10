Китай обнаружил коронавирус на упаковках креветок из Эквадора

10 Июль 2020 2020-07-10T13:16:01+03:00

В Китае обнаружили COVID на упаковках замороженных креветок из Эквадора Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Изменить размер текста: A A

Китайская таможня обнаружила коронавирус на упаковках замороженных креветок, привезенных их Эквадора. Известие о "зараженной" поставке поступило из города Далянь.

- Третьего июля управление таможни города Далянь взяла пробы из контейнера замороженных южноамериканских белых креветок производства эквадорской компании, тесты на COVID-19 с трех упаковок креветок оказались положительными, - сообщил начальник таможни Би Кэсинь.

В тот же день в городе Сямэнь также обнаружили партию "зараженных" креветок из Эквадора. Пробы, взятые с двух упаковок продукции, оказались положительными. При этом, сами креветки COVID-19 не содержат, и образцы, взятые со внутренней стороны упаковок показывают отрицательный результат, пишет портал Global Times.

Исходя из этого эксперты сделали вывод, что санитарные нормы на предприятиях, где были упакованы креветки, не соблюдаются в должной мере. Поэтому Китай принял решение приостановить импорт трех эквадорских производителей креветок. А всю поступившую продукцию было решено уничтожить.

Ранее очередная вспышка коронавируса была обнаружена на крупном рынке "Синьфади" в Пекине. Рассадник COVID-19 нашли на доске для разделки лосося. В ВОЗ предположили, что он мог попасть туда от человека.

ИСТОЧНИК KP.RU