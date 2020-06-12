2020-06-12T22:58:31+03:00
Коронавирус Covid-19

На рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лосося

Работники, контактировавшие с рыбной продукцией, помещены на карантин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лососяНа рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лососяФото: REUTERS
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На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили рассадник новой коронавирусной инфекции.

В минувший четверг,11 июня, впервые за 56 дней в Пекине был выявлен новый локальный случай заражения коронавирусом. Заболел 52-летний мужчина, который в последнее время не выезжал из столицы.

Как сообщает газета «Синьцзинбао» управляющий рынком сообщил, что COVID-19 был найден на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Установлено, что зарубежная продукция поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения коронавируса.

У девяти работников рынка, которые контактировали с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они на время помещены на карантин. Однако COVID-19 обнаружили у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции: мужчины, 25 лет и 37 лет заболели в пятницу, 12 июня.

Напомним, ранее считалось, что рынок в Ухани мог стать первоисточником COVID-19, однако с этим утверждением не согласны многие эксперты. Так, Всемирная организация здравоохранения усомнилась в этом и отметила, что на данный момент нет точной информацией по этому поводу. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о подробном изучение генов коронавируса COVID-19, которая доказывает, что инфекция была завезена в Ухань, а не возникла

ИСТОЧНИК KP.RU

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