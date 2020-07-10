Пандемия отступает: в сентябре Сочи примут российский этап гонок «Формула 1»

10 Июль 2020 2020-07-10T14:02:09+03:00

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«Формула 1» опубликовала обновленный календарь чемпионата мира 2020 года. С 25 по 27 сентября на Автодроме в Сочи состоится российский этап, титульным спонсором которого выступает банк ВТБ. В сообщении уточняется, что гонка пройдет со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов. В соревнованиях «Формулы 1» в составе команды «Альфа Таури» выступит российский гонщик Даниил Квят.

«Российский этап Формулы 1 сегодня стал одним из самых престижных спортивных мероприятий международного уровня в нашей стране, — напомнил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ. - Гонка ежегодно проходит в Сочи — это уже традиция, которая не будет нарушена и в этом году».

Обратим внимание, что Автодром в Сочи — яркая и зрелищная трасса, что во многом обеспечивает популярность российского этапа у болельщиков. Телевизионная аудитория Гран-при России 2019 составила более 90 миллионов человек. Банк ВТБ стал титульным спонсором гонок «Формулы 1» ВТБ гран-при России в 2017 году, поскольку проект играет важную роль в популяризации профессионального автоспорта в нашей стране.

«Вместе с правительством России и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран-при России. Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей Сочи Автодрома ждут насыщенные дни в курортной столице России, - сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов. - Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей и ждем всех в Олимпийском парке».