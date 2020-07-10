2020-07-10T14:02:09+03:00
Общество

Пандемия отступает: в сентябре Сочи примут российский этап гонок «Формула 1»

Обратим внимание – со зрителями!
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Формула 1» опубликовала обновленный календарь чемпионата мира 2020 года. С 25 по 27 сентября на Автодроме в Сочи состоится российский этап, титульным спонсором которого выступает банк ВТБ. В сообщении уточняется, что гонка пройдет со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов. В соревнованиях «Формулы 1» в составе команды «Альфа Таури» выступит российский гонщик Даниил Квят.

«Российский этап Формулы 1 сегодня стал одним из самых престижных спортивных мероприятий международного уровня в нашей стране, — напомнил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ. - Гонка ежегодно проходит в Сочи — это уже традиция, которая не будет нарушена и в этом году».

Обратим внимание, что Автодром в Сочи — яркая и зрелищная трасса, что во многом обеспечивает популярность российского этапа у болельщиков. Телевизионная аудитория Гран-при России 2019 составила более 90 миллионов человек. Банк ВТБ стал титульным спонсором гонок «Формулы 1» ВТБ гран-при России в 2017 году, поскольку проект играет важную роль в популяризации профессионального автоспорта в нашей стране.

«Вместе с правительством России и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран-при России. Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей Сочи Автодрома ждут насыщенные дни в курортной столице России, - сообщил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов. - Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей и ждем всех в Олимпийском парке».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Против Порошенко возбудили еще четыре дела
«Роскосмос» направил спецборт с медиками на Байконур из-за вспышки коронавируса
Пандемия отступает: в сентябре Сочи примут российский этап гонок «Формула 1»
В ВОЗ назвали условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в России
Адвокатов по делу Михаила Ефремова подозревают в нарушение этики
Не запрещать участникам ЕГЭ приносить еду и воду предложили в Роспотребнадзоре
Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашений
Китай обнаружил коронавирус на упаковках креветок из Эквадора
Медведев: Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии
Эксперты: пандемия очистила воздух, но ненадолго
Член церковного суда прокомментировал лишение сана отца Сергия
Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи в сентябре
Евросоюз выступил против возобновления смертной казни в США
Лавров: Япония не отвечает на предложение России заключить мирный договор
Аналитик оценил перспективу увеличения цены нефти до 100 долларов
Глава Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова
Судьба СНВ-3 предрешена: Лавров сообщил об отказе США продлевать договор
В России запустили пилотную программу бюджетных путешествий внутри страны
Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Китая
Лавров сообщил о рисках ядерного противостояния
Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас юного вратаря после удара молнии