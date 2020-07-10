2020-07-10T15:43:34+03:00
Общество

Мишустин поручил открыть в 2024 году трассу Москва—Казань

Глава кабмина назвал её крупнейшим дорожным проектом в России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин оценил значение трассы до Казани для восстановления экономики РФМихаил Мишустин оценил значение трассы до Казани для восстановления экономики РФФото: REUTERS
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Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ввести в 2024 году в строй новую автодорогу М-12 между Москвой и Казанью. Он также отметил на совещании о строительстве российского участка международного маршрута из Европы до Западного Китая, что строительство участка трассы станет важнейшей частью плана по восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса.

Мишустин также сообщил, что на строительство автодороги М-12 выделят 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.Общий объём финансирования составил 650 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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