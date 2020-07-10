Россия 15 июля начнёт переговоры о возобновлении международных перелётов

10 Июль 2020 2020-07-10T19:00:35+03:00

Татьяна Голикова сообщила о дате начала переговоров касаемо открытия международного авиасообщения в РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиасообщение возобновят со странами, где среднесуточный прирост заражений не будет превышать в течение 14 дней 1%

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С 15 июля начинаются переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщения в РФ, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также отметила, что Россия возобновит авиасообщение с теми странами, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.

Иностранцы для въезда в Россию будут обязаны предоставить справку об отсутствии заражения коронавирусом, оформленную не позднее трёх дней до прибытия.

Россияне, вернувшиеся из других стран, смогут как предоставить имеющиеся справки об отсутствии или наличии коронавируса, а также сдать тест уже в России.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Россия может на первом этапе возобновить авиасообщение с 13-ю странами. Роспотребназдор составил для Росавиации список стран с нормализовавшейся эпидемиологической ситуацией. В него включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

ИСТОЧНИК KP.RU