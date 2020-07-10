Эрдоган сообщил, когда начнётся поклонение мусульман в Айя-Софии

10 Июль 2020 2020-07-10T21:52:26+03:00

Поклонение мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнется с 24 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Поклонение мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнется с 24 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что любое возражение против решения о смене статуса мечети Айя-София Анкара расценит нарушением суверенитета Турции.

Напомним, ранее 10 июля Собор Святой Софии снова стал мечетью. Сайт KP.ru сообщал, что Госсовет Турции принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU