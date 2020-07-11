2020-07-11T00:56:42+03:00
В мире

Полиция в Белграде для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ

Одного из протестующих у стен сербского парламента ранили ножом
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Протесты в Сербии начались из-за новых карантинных мерПротесты в Сербии начались из-за новых карантинных мерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиции сербской столицы пришлось применить против собравшихся на площади у парламента в Белграде слезоточивый газ, чтобы остановить разбушевавшуюся толпу.

После того, как одного из демонстрантов в давке ранили ножом, участники акции протеста стали забрасывать здание Народной скупщины (парламента) Сербии камнями и петардами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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