США установили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T07:21:01+03:00

Показатель вырос на 7 тыс. заболевших по сравнению с предыдущим антирекордом

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За минувшие сутки в США выявили 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным, седьмым антирекордом по количеству заболевших, и сразу на 7 тысяч заболевших превысил предыдущий рекордом.

Как пишет The Washington Post (WP), за последние сутки в Соединенных Штатах было выявлено 67 149 случаев заражения коронавирусом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне, когда зарегистрировали 59 886 заболевших.

По данным Worldometers, по состоянию на субботу, 11 июля, число инфицированных в США приблизилось к отметке в 3,3 миллиона.

Как писал сайт kp.ru, в целях борьбы с распространением инфекции некоторые штаты возвращаются к ограничительным мерам: в Майами установили комендантский час, а в Техасе ввели строгий масочный режим и запрет на собрания больше 10 человек.

Однако, по словам президента США Дональд Трамп, такой рост заражений коронавирусом в стране объясняется лучшим тестированием в мире. Американский лидер утверждает, что анализ заболевания намного масштабнее, а смерть и уровень смертности от инфекции снижаются.

ИСТОЧНИК KP.RU