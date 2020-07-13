Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 6,9%

13 Июль 2020 2020-07-11T10:15:12+03:00

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Банк «Открытие» изменил программу потребительского кредитования. Теперь она стала намного более выгодной для клиентов: ставка по кредитам наличными и рефинансированию составляет всего от 6,9% годовых.

Это уникальное предложение на российском рынке. Оно действует в течение первого года для кредитов с программой страхования. Клиенты могут взять в кредит от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на срок от 2 до 5 лет. При этом от заемщиков не требуются ни залог, ни поручительство.

Еще один очевидный плюс: рассматривая заявку, банк принимает во внимание дополнительные источники дохода потенциального заемщика. Это может быть еще одна работа (например, фриланс), плата за сдачу недвижимости в аренду, доход от ценных бумаг, алименты. Причем документально подтверждать дополнительный источник заработка от клиента не нужно.

По словам директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаила Чамрова, обычно заемщики выплачивают основную часть потребительского кредита в течение первого года.

- Именно поэтому мы предложили клиентам программу, позволяющую максимально комфортно обслуживать свой долг, - комментирует Михаил Чамров. - Наше предложение по кредиту наличными – объективно одно из самых выгодных на рынке.

Кредит выдается на любые цели: покупку автомобиля, ремонт, оплату образования или отдыха.

Аналогичные условия действуют, если заемщик решил получить наличные для рефинансирования уже имеющегося кредита – причем не только в самом «Открытии», но и в других банках. При этом предоставлять подтверждающие документы из других банков не нужно. При желании кредит можно погасить досрочно. В таком случае комиссия с клиента не берется.

А в качестве бонуса банк дарит всем заемщикам дебетовую карту Opencard. Оплачивая ею покупки, можно получать кэшбэк до 11%.

Банк «Открытие» не впервые выводит на российский рынок новаторские финансовые продукты. В частности, в ноябре 2019 года банк выпустил кредитную карту «120 дней»: во время льготного периода по ней клиенту не нужно вносить обязательные ежемесячные платежи.

- Кредитная карта «120 дней» стала первой на российском рынке с таким долгим честным грейс-периодом – рассказал Михаил Чамров.

Карта «120 дней» выпускается на базе платежной системы Visa со ставкой от 13,9% годовых и кредитным лимитом до 500 тысяч рублей. У нее есть еще одно важное и понятное для клиентов преимущество: снять наличные с карты без комиссии в пределах лимита можно в любом банкомате планеты. А при условии, что ее держатель ежемесячно совершает покупки на сумму от 5 тысяч рублей, обслуживание карты будет бесплатным.

Еще один новаторский и выгодный клиентам продукт «Открытия» - «Рефинансирование кредитных карт». В мае 2020 года банк запустил на отечественном рынке сервис, дающий возможность перевести задолженность по кредитной карте любого банка России на кредитную карту «Открытия». Погасить задолженность карты стороннего банка можно без комиссии при условии, что заемщик закроет карту в другом банке в течение 92 дней. Для операции даже не нужно идти в банк – сервис доступен в интернет-банке и в мобильных приложениях «Открытия».

Важно отметить, что все виды кредитов в «Открытии» можно оформить дистанционно – что очень удобно и особенно актуально в текущих условиях.

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