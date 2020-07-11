Эксперт: проверка поставила точку в истории "перевала Дятлова"

11 Июль 2020 2020-07-11T14:02:24+03:00

Юрист Курьяков заявил, что вывод, подготовленный после проверки для "КП", является концом расследования

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Эксперт-юрист Андрей Куряков, изучающий тайну гибели девяти туристов из группы Дятлова заявил на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды", что объявленная причина трагедии - снежная лавина - станет окончательным выводом по делу о перевале Дятлова.

- Проверка завершилась 19 ноября 2019 года. Был официально дан ответ журналисту "Комсомольской правды" Наталье Варсеговой. Это уже не версии, это вывод, у которого есть правовые последствия, - ответил Курьяков на вопрос журналиста о том, будет ли теперь поставлена окончательная точка в расследовании.

Все существовавшие ранее версии о таинственной гибели группы Дятлова можно прочитать в специальном проекте Комсомольской правды.

Сегодня, 11 июля, были объявлены итоги расследования трагедии. Причиной таинственной гибели группы Дятлова стала лавина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU