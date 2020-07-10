2020-07-10T17:15:56+03:00
Общество

Тайна перевала Дятлова: Уникальные документы и свидетельства

В эфире kp.ru 11 июля эксперты впервые представят материалы, проливающие свет на трагедию, причины которой не могут разгадать уже полвека
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
Поделиться:
Комментарии: comments6
Мы гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова.Фото: архив фонда памяти группы Дятлова.Мы гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова.Фото: архив фонда памяти группы Дятлова.
Изменить размер текста:

В пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда» пройдет пресс-конференция, посвященная тайне гибели 9 лыжников в 1959 году на Северном Урале.

Перевал Дятлова: новые сенсационные факты.В субботу, 11 июля, в редакции КП пройдёт пресс-конференция, посвящённая тайне перевала Дятлова. Будут представлены новые уникальные документы и свидетельства! Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале.

Есть более 70 версий случившейся трагедии, но ни одна из них не приближает нас к истине. Восемь лет журналисты «Комсомольской правды» проводят расследование загадочной истории.

- Почему туристы покинули палатку и не вернулись к ней?

- Отчего вероятнее всего погибла группа Дятлова?

- Что скрывается за странными огненными шарами, которые наблюдали очевидцы в районе перевала?

- Откуда взялась радиация на одежде погибших ребят?

- О чем говорят тайные вдавленные надписи на книжках туристов?

- Были ли в районе перевала испытания ракетной техники?

- Что произошло с туристами возле кедра?

- Как и при каких обстоятельствах ребята получили жуткие переломы?

В субботу, 11 июля, в 12:00 новые уникальные документы и свидетельства представят:

- компетентный эксперт, профессионально занимающийся расследованием трагедии и имеющий доступ к секретным архивам,

- писатель Николай Андреев, автор книги «Тайна перевала Дятлова»,

- врач-судмедэксперт Эдуард Туманов.

Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевал Дятлова: что случилось на самом деле с группой туристов

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова.

За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Перевал Дятлова: Версии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Неизвестные сообщили о минировании высотки МИД России
Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май
В России предложили провести деноминацию рубля
РПЦ прокомментировала решение вернуть собору Святой Софии статус мечети
Владимир Джабаров о смене статуса собора Святой Софии: Это плохое решение
Продавец британского магазина вживую увидел Принца Чарльза и упал в обморок
Назван процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Храм Гроба Господня вновь закрыт из-за коронавируса
Собор Святой Софии снова стал мечетью
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
Более 7000 человек стали участниками всероссийской акции #благодарямоейсемье
Собянин назвал условие, которое позволяет снимать ограничения в Москве
Собянин сообщил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве
Мишустин поручил открыть в 2024 году трассу Москва—Казань
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Законопроект о запрете без суда забирать детей из семьи внесли в Госдуму
Трамп назвал виртуальное обучение ужасным в сравнении с очной формой
В Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистов
Южнокорейцы выступили против торжественных похорон мэра Сеула из-за обвинений в домогательствах
Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее
Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса
Против Порошенко возбудили еще четыре дела