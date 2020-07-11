2020-07-11T17:51:07+03:00
В мире

Защитники животных окрасили фонтан на Трафальгарской площади в кроваво-красный

Они считают, что коронавируса можно было бы избежать если бы человечество перестало есть мясо
Анастасия РЫШКОВА
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Протестанты вошли в красную воду тем самым призвав правительство принять меры. Фото: @RebeisAnimalПротестанты вошли в красную воду тем самым призвав правительство принять меры. Фото: @RebeisAnimal
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Активисты по защите животных выступили с протестом на Трафальгарской площади. Они окрасили воду в фонтанах в красный цвет, тем самым выразив свое отношение к людям, которые употребляют в пищу мясо, а также к производителям мясной продукции.

Более того, участники акции поделились мнением, что пандемии коронавируса можно было вообще избежать, будь все люди веганами. Разумеется, протестующие призвали правительство положить конец разрушению климата и эксплуатации в отраслях, специализирующихся на производстве мяса.

Демонстранты зашли в окрашенные фонтаны, держа плакаты с надписью «у правительства на руках кровь».

Полицейским пришлось потрудиться, чтобы нарушители порядка вылезли из воды и прекратили свою акцию протеста.

В социальных сетях уже появились сообщения в поддержку активистов по защите прав животных:

«Восстание животных уже окрасило фонтаны Трафальгарской площади в красный цвет, символизируя кровь, которая находится на руках правительства Великобритании».

«Мы здесь сегодня, чтобы потребовать от правительства принять меры, чтобы прекратить разведение животных и создать основу для перехода людей на растительную систему питания, тем самым наладив ситуацию с коронавирусом».

«Этот кризис можно было предотвратить. Наука говорит нам, что 3 из каждых 4 новых инфекций происходят от животных».

«Правительство Великобритании должно защищать людей, а не поддерживать климатически разрушительные и эксплуататорские отрасли», цитирует активистов портал Mail Online

Активистка за права животных окрасила красным фонтан на Трафальгарской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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