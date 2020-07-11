Защитники животных окрасили фонтан на Трафальгарской площади в кроваво-красный
Активисты по защите животных выступили с протестом на Трафальгарской площади. Они окрасили воду в фонтанах в красный цвет, тем самым выразив свое отношение к людям, которые употребляют в пищу мясо, а также к производителям мясной продукции.
Более того, участники акции поделились мнением, что пандемии коронавируса можно было вообще избежать, будь все люди веганами. Разумеется, протестующие призвали правительство положить конец разрушению климата и эксплуатации в отраслях, специализирующихся на производстве мяса.
Демонстранты зашли в окрашенные фонтаны, держа плакаты с надписью «у правительства на руках кровь».
Полицейским пришлось потрудиться, чтобы нарушители порядка вылезли из воды и прекратили свою акцию протеста.
В социальных сетях уже появились сообщения в поддержку активистов по защите прав животных:
«Восстание животных уже окрасило фонтаны Трафальгарской площади в красный цвет, символизируя кровь, которая находится на руках правительства Великобритании».
«Мы здесь сегодня, чтобы потребовать от правительства принять меры, чтобы прекратить разведение животных и создать основу для перехода людей на растительную систему питания, тем самым наладив ситуацию с коронавирусом».
«Этот кризис можно было предотвратить. Наука говорит нам, что 3 из каждых 4 новых инфекций происходят от животных».
«Правительство Великобритании должно защищать людей, а не поддерживать климатически разрушительные и эксплуататорские отрасли», цитирует активистов портал Mail Online
Активистка за права животных окрасила красным фонтан на Трафальгарской площади.
ИСТОЧНИК KP.RU