2020-07-12T00:47:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Актер из «Великого Гэтсби» госпитализирован с коронавирусом

Семья кинозвезды пройдет тестирование на covid-19
Юлия КЕКОВА
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Амитабх БаччанАмитабх БаччанФото: REUTERS
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Индийский актер Амитабх Баччан, исполнивший роль Мейера Вольфшейма в знаменитом фильме "Великий Гэтсби" режиссера База Лурмана, заявил о своей болезни.

Звезда Болливуда сообщил в посте Twitter-аккаунте, что заразился коронавирусом. По последним данным его госпитализировали с положительным результатом теста на covid-19.

Кроме самого актера коронавирусную инфекцию подхватил и его сын, популярный индийский актер Абхишек Баччан. По его словам, болезнь протекает у них в легкой форме.

Баччан старший заявил, что вся его семья и персонал теперь пройдет тестирование на наличие covid-19 в организме.

Ранее сайт kp.ru писал, что заражению вирусом подверглись и актер Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон. На тот момент супружеская пара находилась в Австралии, где в дальнейшем провели лечение и карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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