Актер Том Хэнкс и его жена заражены коронавирусом
У звезды фильма "Форрест Гамп" Тома Хэнкса подтвержден коронавирус. Он написал об этом на своей странице в инстаграм. Вместе с ним проверку проходила и супруга, актриса Рита Уилсон. Ее тест тоже оказался положительным.
- Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже,-признался актер.
Они находятся в Австралии,здесь же пройдут лечение и карантин. Супруги призвали поклонников быть осторожнее и пообещали рассказывать о своем самочувствии в соцсетях.
Американскому актеру и его жене Рите по 63 года. Они вместе больше 30 лет.
Ранее коронавирус подтвердили у футболиста "Ювентуса" Даниэля Ругани.
ВОЗ с 11 марта называет коронавирус пандемией - болезнь распространилась на 114 стран. Италия закрывает с этого же дня все магазины кроме продуктовых, кафе, бары и парикмахерские, а в США на 30 дней запрещают поездки из Европы в Америку, а также из Америки в Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU