2020-03-12T04:49:48+03:00
В мире

Актер Том Хэнкс и его жена заражены коронавирусом

О своем диагнозе он сам написал в соцсетях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер пообещал рассказывать о своем самочувствии в соцсетяхАктер пообещал рассказывать о своем самочувствии в соцсетяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У звезды фильма "Форрест Гамп" Тома Хэнкса подтвержден коронавирус. Он написал об этом на своей странице в инстаграм. Вместе с ним проверку проходила и супруга, актриса Рита Уилсон. Ее тест тоже оказался положительным.

- Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже,-признался актер.

Они находятся в Австралии,здесь же пройдут лечение и карантин. Супруги призвали поклонников быть осторожнее и пообещали рассказывать о своем самочувствии в соцсетях.

tomhankstomhanks
Том Хэнкс подтвердил диагноз коронавирус
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Американскому актеру и его жене Рите по 63 года. Они вместе больше 30 лет.

Ранее коронавирус подтвердили у футболиста "Ювентуса" Даниэля Ругани.

ВОЗ с 11 марта называет коронавирус пандемией - болезнь распространилась на 114 стран. Италия закрывает с этого же дня все магазины кроме продуктовых, кафе, бары и парикмахерские, а в США на 30 дней запрещают поездки из Европы в Америку, а также из Америки в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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